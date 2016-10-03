Защита журналиста Сущенко обжаловала его арест в Москве
Защита обжаловала решение Лефортовского суда Москвы об аресте корреспондента "Укринформа" во Франции Романа Сущенко, который, по утверждению российских спецслужб, якобы занимался шпионажем.
Об этом сообщил агентству "РИА Новости" адвокат украинца Марк Фейгин.
"Мы подали апелляционную жалобу, но с материалами дела нам ознакомиться пока не дали", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, 2 октября общественное движение "Открытая Россия" сообщило, что московский суд арестовал на 2 месяца журналиста украинского государственного информагентства "Укринформ" Сущенко по обвинению в шпионаже, и что правозащитники случайно встретили мужчину в камере карантинного отделения Лефортовской тюрьме.
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"Укринформ" и жена журналиста Анжела Сущенко заключили соглашение о защите с известным адвокатом Марком Фейгиным. Он ночью прибыл к СИЗО, где подал заявку на встречу с задержанным украинцем. Кроме того, "Укринформ" обратился с призывом к журналистскому сообществу встать на защиту коллеги, а также с помощью международных правозащитных организаций, дипломатических учреждений Украины и иностранных государств содействовать освобождению Романа.
ФСБ РФ считает Сущенко "полковником Главного управления разведки Министерства обороны Украины", который "целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил и войск национальной гвардии России, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства".
По заявлению же "Укринформа", Сущенко является сотрудником агентства еще с 2002 года, а с 2010 года является его собкором во Франции.