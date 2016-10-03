Защита журналиста Сущенко обжаловала его арест в Москве

Об этом сообщил агентству "РИА Новости" адвокат украинца Марк Фейгин.

"Мы подали апелляционную жалобу, но с материалами дела нам ознакомиться пока не дали", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 2 октября общественное движение "Открытая Россия" сообщило, что московский суд арестовал на 2 месяца журналиста украинского государственного информагентства "Укринформ" Сущенко по обвинению в шпионаже, и что правозащитники случайно встретили мужчину в камере карантинного отделения Лефортовской тюрьме.

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"Укринформ" и жена журналиста Анжела Сущенко заключили соглашение о защите с известным адвокатом Марком Фейгиным. Он ночью прибыл к СИЗО, где подал заявку на встречу с задержанным украинцем. Кроме того, "Укринформ" обратился с призывом к журналистскому сообществу встать на защиту коллеги, а также с помощью международных правозащитных организаций, дипломатических учреждений Украины и иностранных государств содействовать освобождению Романа.

ФСБ РФ считает Сущенко "полковником Главного управления разведки Министерства обороны Украины", который "целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил и войск национальной гвардии России, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства".

По заявлению же "Укринформа", Сущенко является сотрудником агентства еще с 2002 года, а с 2010 года является его собкором во Франции.