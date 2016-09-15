Аваков об обысках у Кернеса: "Не имею к этому никакого отношения"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам в Киеве после презентации концепции реформирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«Сумасшедших в стране много. Мое мнение о Кернесе давно известно на протяжении десятилетий, и я думаю, что обыски у Кернеса выгодны государству. Я, к сожалению, или к счастью, не имею к этому никакого отношения. Обыски проводятся СБУ и Генпрокуратурой. Но есть у меня такое мнение, что все, что происходит под его (Кернеса) председательством, должно быть тщательно проверено», - сказал Аваков.

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Как сообщал УНИАН, после проведенных сегодня утром Генпрокуратурой обысков в отеле «Националь», где проживает Кернес, харьковский городской голова высказал предположение, что все это выгодно Авакову.

Кернес и двое его охранников (Виталий Блинников и Евгений Смицкий) подозреваются в похищении и избиении участников Евромайдана 25 января 2014 года.

2 марта 2015 года ему было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (истязание), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

2 апреля 2015 года Высший специализированный суд Украины принял решение перенести рассмотрение уголовного производства в отношении Кернеса из Дзержинского районного суда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.

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28 апреля 2014 года неизвестный совершил покушение на жизнь Кернеса, ранив его из огнестрельного оружия в спину во время пробежки. В настоящее время он передвигается на инвалидной коляске.

Судебные разбирательства по делу Кернеса несколько раз откладывались из-за его неявки. Последний раз, 29 августа 2016 года, суд в Полтаве не состоялся, поскольку, по словам адвокатов, Кернес находится в Израиле, где ему должны сделать операцию.