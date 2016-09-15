Силовики в масках покинули здание, где живет Кернес (фото)
11:42, 15 сентября 2016Политика
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Представители Генпрокуратуры и СБУ закончили обыск в гостинице "Националь", в которой проживает мэр Харькова Геннадий Кернес.
Newsroom, Алексей Басакин
Об этом сообщает харьковское издание NewsRoom.
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Newsroom, Алексей Басакин
Как сообщал УНИАН, в Харькове утром 15 сентября проходят обыски в помещениях, которые принадлежат мэру Геннадию Кернесу и матери депутата Михаила Добкина.
Всего запланировано десятки обысков. В город выехали 100 сотрудников ГПУ и сотрудники СБУ, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает его пресс-секретарь Лариса Сарган.
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