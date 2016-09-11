Дело "крымского диверсанта" Панова ведет предатель из СБУ - СМИ

С 2015 года майор Голышев находится в розыске в Украине по обвинению в дезертирстве, пишет Sobytiya.info.

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Отмечается, что Голышев уже попадал в поле зрения журналистов и правозащитников. Его опознали среди сотрудников силовых структур, которые 11 февраля 2016 года в селе Верхней Кутузовке проводили обыск у Муслима Алиева – одного из мусульман, задержанных по "делу Хизб ут-Тахрир".

Позже, в мае 2016 года, российские силовики под угрозой уголовного преследования вынудили украинского журналиста Игоря Бурдыгу дать свидетельские показания в уголовном деле, открытом в Крыму по факту подрывов опор линий электропередач в Херсонской области во время "блокады Крыма". Показания брал старший следователь ФСБ Голышев.

"Теперь Голышев принимает участие еще в одном политически мотивированном деле. По этому делу украинца, жителя Энергодара Евгения Панова, согласно публичным источникам, обвиняют в подготовке диверсионной группы на территории полуострова. Ведение дела человеком, который находится в розыске в Украине, может свидетельствовать о предвзятости следователя к Евгению Панову, что влияет, в свою очередь, на возможности использования средств эффективной защиты украинца", – отмечают правозащитники.

Как сообщал УНИАН, 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили осуществление «терактов» в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Минобороны Украины. Также в ФСБ заявили о ликвидации «украинской агентурной сети» и задержании группы «диверсантов».

Как утверждают в российской спецслужбе, «одним из организаторов предотвращенных терактов является Панов, 1977 года рождения, житель Запорожской области, сотрудник ГУР МО Украины, которого также задержали, и он дает показания».

Украинская полиция, в свою очередь, открыла уголовное производство по факту похищения гражданина Украины Панова.