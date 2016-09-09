"Скотч, пакет на голову, электрический ток": правозащитники заявили о системных пытках украинцев в Крыму и РФ

Как передает корреспондент, об этом она сообщила на пресс-конференции в Киеве.

«Действительно, мы боялись, что по этому делу (так называемых крымских «диверсантов» - УНИАН) могут быть пытки, потому что, к сожалению, это уже такая постоянная практика силовых структур в Крыму, так и по другим делам наших украинских политзаключенных. Если вы вспомните дело Олега Сенцова, Геннадий Афанасьев как раз рассказывал, какие пытки к нему применялись», - сказала она.

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«Мы видим почти те же самые методы, если вспомнить дело Александра Костенко, Андрея Коломийца, они также называют такие же методы – скотч, пакет на голову, электрический ток. То есть это мы видим не первое дело, где люди, которые стали заложниками этих политически мотивированных дел, сообщают почти об одинаковых пытках. То есть это уже говорит о системной практике, которая применяется к украинцам, ставшими сегодня по сути заложниками Кремля», - подчеркнула Скрыпник.

Как сообщал УНИАН, 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили совершение «терактов» в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Минобороны Украины. Также в ФСБ заявили о ликвидации «украинской агентурной сети» и задержании группы «диверсантов». Как утверждают в российской спецслужбе, «одним из организаторов предотвращенных терактов является Панов Евгений Александрович, 1977 года рождения, житель Запорожской области, сотрудник ГУР МО Украины, которого также задержали, и он дает показания».