Луганские хакеры уничтожили пропагандистский YouTube-канал "ЛНР"

Вместе с ним исчез и весь видеоархив. Сейчас на сайте «ГТРК ЛНВ» нет ни одного видеоролика, сообщает Громадське.

Читайте такжеСуд разрешил заочно судить главаря "ЛНР" Плотницкого

«ГТРК ЛНР» - канал, который был создан на базе государственной телекомпании «ЛОТ» после оккупации Луганска в мае 2014 года.

Канал рассказывал о главе боевиков Игоре Плотницком и экономическом росте самопровозглашенной республики, а также специализировался на создании пророссийских пропагандистских материалов об Украине.

Канал был единственным и главным в оккупированном Луганске.