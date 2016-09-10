Луганские хакеры уничтожили пропагандистский YouTube-канал "ЛНР"
14:14, 10 сентября 2016Общество
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Группа украинских хакеров «Восток Вендетта», которые базируются в оккупированном Луганске, удалили главный YouTube-канал террористической организации "ЛНР".
Вместе с ним исчез и весь видеоархив. Сейчас на сайте «ГТРК ЛНВ» нет ни одного видеоролика, сообщает Громадське.
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«ГТРК ЛНР» - канал, который был создан на базе государственной телекомпании «ЛОТ» после оккупации Луганска в мае 2014 года.
Канал рассказывал о главе боевиков Игоре Плотницком и экономическом росте самопровозглашенной республики, а также специализировался на создании пророссийских пропагандистских материалов об Украине.
Канал был единственным и главным в оккупированном Луганске.
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