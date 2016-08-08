Оккупанты усиливают передовые подразделения на Донбассе - разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook.

"Основные усилия противника сосредоточены на поддержании боевой готовности соединений и частей 1-го армейского корпуса (Донецк) и 2-го армейского корпуса (Луганск) вооруженных сил РФ; ротации и усилении передовых подразделений; совершенствовании инженерного оборудования; пополнении запасов горюче-смазочными материалами; возврате с полигонов к местам постоянной дислокации подразделений после проведения плановых мероприятий боевой подготовки", - говорится в сообщении.

Также, по данным разведки, на Новоайдарском направлении через Краснодон в сторону Луганска последовала колонна в составе 7 топливозаправщиков.

На Северодонецком направлении после проведения мероприятий боевой подготовки на полигоне "Шимшиновский" были перемещены подразделения 6-го отдельного мотострелкового полка (Стаханов) 2-го армейского корпуса. Так, в Стаханов перемещен личный состав до роты, а в Первомайск - два танковых взвода, артиллерийский и противотанковый взводы.

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В то же время на Славянском направлении в полосе ответственности 7-й отдельной мотострелковой бригады (Дебальцево) 2-го армейского корпуса продолжается инженерное обустройство передовых позиций. В частности, говорится, что осуществлено обустройство пункта управления бригады, проводится отладка каналов связи. По данным разведки, выполнение мероприятий лично контролирует первый заместитель командующего 2-го армейского корпуса. После проведения мероприятий боевой подготовки на полигоне "Карло-Марксово" в пункт постоянной дислокации перемещено подразделение 3-й отдельной мотострелковой бригады (Горловка) 1-го армейского корпуса.

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На Донецком направлении через Макеевку в сторону Донецка перемещен артиллерийский взвод гаубичного артиллерийского дивизиона 11-го отдельного мотострелкового полка (Макеевка) 1-го армейского корпуса.

Также отмечается, что на Мариупольском направлении с целью проверки в штаб 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1-го армейского корпуса прибыла комиссия во главе с заместителем командующего корпуса по вооружению.