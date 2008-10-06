Найдено тело капитана «Скадовска», затонувшего в грузинском порту

5 октября в 17.00 на месте аварии в грузинском порту Кулеви украинского судна „Скадовск” найдено тело его капитана.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД со ссылкой на Консульское агентство Украины в Батуми, после оформления всех необходимых документов Консульством в Батуми тело погибшего капитана сегодня, 6 октября, на пароме будет перевезено в Украину.

Еще три спасенных члена экипажа упомянутого судна остаются на месте события для технической помощи (для обеспечения водолазных и ремонтных работ). Продолжаются поиски исчезнувшего без вести последнего члена экипажа судна.

Дело находится на особом контроле в Консульском агентстве Украины в Батуми, в Посольстве Украины в Грузии и в Департаменте консульской службы.

Как сообщал УНИАН, судно “Скадовск” под украинским флагом, севшее на мель 1 октября в результате шторма в районе порта Кулеви (Западная Грузия), 3 октября затонуло. Два человека погибли, капитан судна исчез без вести. На судне в момент катастрофы находилось, по разным данным, 31-33 члена экипажа - все граждане Украины.

Единая Транспортная администрация Грузии возлагает ответственность за катастрофу на капитана судна, не принявшего во внимание предупреждение о волнении на море.