В Севастополе 1500 безработных и 2 тысячи вакансий

В Севастополе за 8 месяцев текущего года создано 7 тыс. 460 рабочих мест.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге заместитель председателя Севастопольской городской государственной администрации Ирина ЦОКУ.

Следовательно, план Кабинета Министров Украины на текущий год - 8 тыс. новых рабочих мест - выполнен на 93%, сказала она.

Вместе с тем, происходит не только создание новых рабочих мест, но и их ликвидация. Так, с начала года в городе было сокращено 4 тыс. 76 мест.

Как также сообщила заместитель председателя исполнительной власти города, в Севастополе на сегодняшний день зарегистрированы 1 тыс. 155 безработных, при этом в городском центре занятости насчитывается 2 тыс. 089 вакансий рабочих специальностей. По информации И.ЦОКУР, 56% вакансий составляют рабочие специальности, 15% - неквалифицированный рабочий труд и 28% специалистов.