РФ перебросила боевикам на Донбасс очередную партию танков, бронемашин и "Градов"

Боевики на востоке Украины получили из России очередное подкрепление – боеприпасы и военную технику.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

«На станцию Харцызск приехало 6 вагонов с боеприпасами и платформы с военной техникой. Всего: 8 танков, 4 БМП», - сказал Лысенко.

Кроме того, Лысенко сообщил, что через контрольный пункт «Изварино» прошла колонна военной техники в составе 19 танков, 11 боевых бронированных машин, 3 установок залпового огня «Град», 3 самоходных артиллерийских установок, 44 грузовых автомобилей с боеприпасами и 34 топливозаправщиков.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки российские оккупационные войска 52 раза открывали огонь по подразделениям сил АТО. В результате боевых действий 1 украинский военнослужащий погиб, 1 получил ранение и еще 1 получил контузию.