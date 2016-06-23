Массовое отравление в Измаиле: количество пострадавших возросло до 583 человек

В Измаиле Одесской области, где произошла вспышка кишечной инфекции, к врачам уже обратились 583 человека, из них 331 ребенок.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«В течение 16-22 июня в Измаильскую районную больницу с предварительным диагнозом - острый гастроэнтероколит обратились 583 жителей г. Измаил и с. Броска Измаильского района (из них 331 ребенок)».

По данным ГСЧС, по состоянию на 7 часов утра 23 июня в медицинских учреждениях Измаила находится 221 человек, из них 115 детей.

Выписаны (переведены на амбулаторное лечение) 362 человека, из них 216 детей.

Как сообщал УНИАН, ранее мэр Измаила Андрей Абрамченко информировал, что по состоянию на 12.00 22 июня вследствие вспышки кишечной инфекции за медицинской помощью обратились 555 граждан, из них 312 детей. На стационарном лечении находились 225 человек.

21 июня в Минздраве сообщили, что причиной массового отравления людей в Измаиле стало попадание отходов из уборных домов частного сектора в городскую водопроводную сеть в результате подтопления из-за сильных ливней.