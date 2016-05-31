СМИ рассказали, как чиновники строят особняки под Киевом на "выпрошенных" под сад и огород участках

Согласно земкадастра, народные слуги всех уровней массово выпрашивают десятки метров земли под сады и огороды, однако вместо высаживать картофель строят там шикарные имения, говорится в расследовании программы "Гроші", передает ТСН.

Настоящая Мекка алчных чиновников процветает рядом с пресловутым Межгорьем, что в Вышгородском районе - в 15 минутах от столицы. Причем вместе с землей, предназначенной для садоводства, чиновники захватывают и куски пляжей.

Читайте такжеЖурналисты показали особняк заместителя начальника Нацполиции в коттеджном городке под Киевом (видео)

Так, на заповедных берегах Днепра, где запрещено строительство, журналисты нашли дом экс-председателя Государственного агентства по вопросам восстановления Донбасса Андрея Николаенко. Строительство в самом разгаре, им занимается отец бывшего чиновника, а ныне бизнесмена. Свой участок Николаенко приобрел еще в 2014 году, как раз когда занимался вопросами восстановления Донбасса.

Сосед Николаенко - заместитель председателя апелляционного суда Киевской области Александр Шевченко. Оказывается, он также заядлый садовник. Взял в аренду и себе земли под саженцы. Однако, судя по декларации, вместо сада представитель Фемиды настроил на более чем 300 квадратах.

Справа от судьи приобрел землю скандально известный покупатель дома Януковича на Оболонской набережной Ростомян Артур. По документам он должен был разводить там скот, но вместо сельского хозяйства разводит разве что английские газоны.

По соседству с известными фермерами живет Елена Андрющенко - старший прокурор отдела противодействия коррупции Киевской прокуратуры. Борец с коррупцией в погонах покупала землю для садоводства - 13 соток с собственным пляжем.

Чиновники любят жить красиво, особенно за средства из госбюджета. Но кто их будет контролировать, когда сами прокуроры, которые должны были бы бороться с коррупцией, строят особняки за сотни тысяч долларов, где строить запрещено законом.