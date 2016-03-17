СМИ не смогли выяснить, откуда у кандидата в антикоррупционные прокуроры Якубовского элитные авто, квартира и особняк (видео)

Военный прокурор Южного региона Максим Якубовский, который планирует стать антикоррупционным прокурором, владеет автомобилем Audi Q7 с рыночной стоимостью в десятки тысяч долларов, а его жена, которая работает в школе, строит коттедж и тоже ездит на внедорожнике.

Об этом говорится в сюжете "Охота на прокурора" на Громадському.

"Переход в военную прокуратуру в 2014-м Якубовский отметил расширением своего автопарка внедорожником ценой под сто тысяч евро и получением генеральских погон. Вот только сумма доходов Максима Якубовского и его семьи за весь 2013 год, учитывающие годовую зарплату и банковские накопления, составляла менее 128 тысяч гривен. За 2014-й он с женой заработал 170 тысяч. Даже половины стоимости машины не набегает", - говорится в сюжете.

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"Стоимость такого вот внедорожника «Ауди Q7» по словам менеджера салона, который продал прокурору машину, начинается от 72 тысяч евро за базовую комплектацию. А у прокурора она не базовая. Он свою машину полгода ждал. Кроме новенького AUDI, в Киеве прокурора ждет крутой внедорожник «Jeep Compass» 2012 года за 33 тысячи долларов. То есть, только личный прокурорский автопарк тянет далеко за сто тысяч долларов. Не плохо, как на человека, который работает в прокуратуре с 1998 года!", - рассказывает журналист.

По словам самого прокурора, его Audi - "простенький, выставочный" экземпляр, купленный со скидкой.

"Это такой, выставочный экземпляр. Простенький, выставочный. Ну, то есть, она должна была где-то постоять и так далее. Чтобы можно было сделать хорошую скидку", - оправдывается прокурор.

"В своей декларации Максим Якубовский указал цену машины — 750 300 гривен. Вот только самая дешевая версия Q7 стоит 63 тысячи евро, то есть почти два миллиона гривен. К тому же, у прокурора не самая простая версия, а с продвинутым трехлитровым дизельным двигателем. Цена на такую модификацию стартует от 72 тысяч евро. А это уже – более двух миллионов", - говорится в сюжете.

"В семье Якубовских двое детей. Поэтому, видимо, свои внедорожники прокурор покупал на свободные деньги, что оставались от зарплаты. А жена свою откладывала на строительство собственной резиденции за городом в престижном поселке Новая Дофиновка. (...) Дом, который выгодно отличается от малоимущих соседей, записан на жену военного прокурора Якубовского. Хотя работает женщина обычным завучем в школе", - говорится в сюжете.

Происхождение своих денег сам Максим Якубовский объясняет двумя годами работы, с 2011-го по 2013-й, на одного из самых одиозных политиков Украины, кума Владимира Путина Виктора Медведчука.

При этом, в центре правовых инициатив "Правовое Государство”, где работал военный прокурор Южного региона Максим Якубовский, заверили, что таких зарплат в организации не было.

"Официально Максим Якубовский был экспертом центра по вопросам уголовного права. Но многочисленные публичные выступления проводил в рамках пиар-компании партии Медведчука, за деньги которого и жил", - говорит журналист.

"На Q7 медведчуковских гонораров бы не хватило. Но именно от путинского кума Якубовский вернулся в прокуратуру с повышением до военного прокурора Южного региона и погонами генерала. А теперь надеется возглавить антикоррупционную прокуратуру. После удачного прохождения проверки комиссией", - говорится в сюжете.