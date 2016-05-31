"Я не дала закрыть себя в клетку": Савченко рассказала, почему разогнала "сумасшедшую" толпу журналистов в аэропорту

Так прокомментировала журналистам народный депутат Надежда Савченко события в аэропорту "Борисполь" после прилета в Украину, передает "112 Украина".

"Я не дала закрыть себя в клетку. Самое трудное - это было в аэропорту, это сумасшедшее нападение журналистов", - поделилась она.

Журналисты произвели на нее удручающее впечатление, а потому Савченко решила сразу "дать себе простор".

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"Я поняла, что если я не выйду в толпу и не разгоню ее, не дам себе пространства, то я закрою себя в тюрьме в Украине. Я начну прятаться, начну ездить, как бедные, несчастные рок-звезды: секьюрити, охрана, тонированные стекла, очки. Я так жить не смогу. Для чего себя из тюрьмы России вытащить? Чтобы посадить себя в тюрьму в Украине?" – делится она, подчеркивая, что желает "ходить свободно".

"Первое, что я делала, я разогнала толпу, журналистскую, на то безопасное расстояние, на мой комфорт. Хочу вас научить... Пожалуйста, научитесь общаться с человеком", - завершила она.

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Напомним, сегодня заседание Верховной Рады выступила в Верховной Раде.

Савченко прилетела в Украину 25 мая. Летчица прибыла самолетом президента Украины в аэропорт "Борисполь", где эмоционально попросила журналистов отойти от нее на определенное расстояние.