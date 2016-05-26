Савченко войдет в состав Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны - нардеп

Об этом в эфире телеканала 112 Украина сообщил народный депутат Иван Крулько.

"Савченко после встречи в Администрации президента поехала на встречу с фракцией "Батькивщина". У нас состоялась очень теплая беседа. Надежда – командный игрок и сегодня она это подтвердила, что является неотъемлемым членом команды "Батькивщины", что она будет работать в парламенте, просила помощи, чтобы она могла как можно быстрее войти в новую для нее работу. Она будет членом комитета по вопросам Национальной безопасности и обороны. Я думаю, что ее голос будет там очень весомым", - сказал он.

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При этом Крулько отметил, что уже во вторник, 31 мая, Савченко ожидает увидеть в Верховной Раде. "Я думаю, что она во вторник придет на свое рабочее место, она человек военный и серьезно относится к работе, где она несет службу", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в среду, 25 мая, состоялся обмен украинской летчицы Надежды Савченко на российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

Савченко вернулась в Киев самолетом президента Украины.