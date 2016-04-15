Украинский телеканал показывает сериал о "киевской фашистской хунте" и добрых "бойцах ДНР" (видео)

В эфире канала "Украина", который принадлежит компании Рината Ахметова "СКМ", 13 апреля показали 66 эпизод сериала "Не зарекайся", выставляющий в позитивном свете террористов "ДНР".

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Серия повествует о положительных "бойцах ДНР", которые берут в плен "бойца киевской фашисткой хунты". При этом жену и ребенка, переселенцев с Донбасса, чей муж и отец воюет на стороне "ДНР", берет в плен мать захваченного украинского военного. Ее цель – обменять молодую женщину и мальчика на своего сына. Позже становится ясно, что он уже погиб.

В украинском сегменте соцсетей сериал уже вызвал активные дискуссии.

В этой же серии одна из главных героинь, жена "ДНРовца" заявляет, что: "Мы просто хотим, чтобы Донбасс был свободным… Чтобы от нас киевские олигархи отстали…"