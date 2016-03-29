В ГПУ назвали нарушением законодательства проведение Сакварелидзе митинга у здания прокуратуры

Бывший заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе нарушил действующее законодательство и прокурорскую этику, организовав митинг возле здания Генеральной прокуратуры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом прокурор Генеральной прокуратуры Украины Владислав Куценко заявил сегодня на брифинге.

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"Он четко 23 марта призвал прокуроров прийти на митинг. Это строго запрещено действующим законодательством. Не имеют права прокуроры принимать участие в митингах, в акциях. Он этот митинг организовал на своем Facebook, призвал на него прийти, и сам лично принял в нем участие. Это недопустимо, это нарушение и законов о прокуратуре и прокурорской этики", - заявил Куценко.

Как сообщал УНИАН, утром 24 марта Сакварелидзе заявил, что увольнения следователей по делу «бриллиантовых прокуроров» продолжаются. По его словам, семеро сотрудников ГПУ, которые занимались делом «бриллиантовых прокуроров», уже получили уведомления об увольнении.

«Еще месяц назад они все были выведены за штат, чтобы парализовать всю работу нашего управления, чтобы парализовать суд по «бриллиантовым прокурорам». Всех работников, которые принимали участие в деле «бриллиантовых прокуроров», сегодня известили об увольнении», - заявил Сакварелидзе.

В связи с этим Сакварелидзе заявлял о проведении возле ГПУ акции в поддержку тех, кого, по его словам, пытаются «цинично «выдавить» из ГПУ, что является местью за принципиальную позицию в борьбе с коррупционерами». 25 марта такой митинг состоялся.

В тот же день на сайте ГПУ появилось письмо руководителей региональных прокуратур в адрес генерального прокурора Виктора Шокина, в котором они выражают «обеспокоенность» «попытками дискредитировать органы прокуратуры» со стороны Сакварелидзе и требовали его увольнения. Также прокуроры выразили возмущение по поводу организации митинга возле ГПУ.

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Сегодня, 29 марта, в Генпрокуратуре сообщили, что заместитель генерального прокурора Сакварелидзе уволен из органов прокуратуры. На сайте ГПУ отмечается, что также генпрокурор привлек Сакварелидзе к дисциплинарной ответственности за "грубое нарушение прокурорской этики".

Сам Сакварелидзе заявил, что причиной его увольнения с должности заместителя генпрокурора стала его борьба с воровством, коррупцией и круговая порука в прокуратуре.