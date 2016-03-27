На Полтавщине микроавтобус столкнулся с грузовиком: погибли 8 человек, водители не выжили
В результате аварии 5 человек погибли на месте.
По уточненным данным, в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком в Полтавской области погибли 8 и пять человек травмированы.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Полтавской области.
Ранее сообщалось, что в результате аварии в месте погибли 5 человек (водитель грузового автомобиля, а также водитель и 3 пассажира микроавтобуса).
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8 человек были госпитализированы в Лубенскую райбольницу, из них 2 детей (ориентировочно 14 и 3 лет). При сверке с больничным учреждением в 19.00 стало известно, что от полученных травм скончались еще трое человек.
Как сообщал УНИАН, ранее в полиции информировали, что в Полтавской области в результате ДТП 6 человек погибли и еще шесть травмированы.