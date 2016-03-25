ДТП во Франции: При лобовом столкновении микроавтобуса и грузовика погибли 12 человек

По данным газеты La Montagne, лобовое столкновение микроавтобуса с грузовиком произошло в департаменте Алье региона Овернь, между городом Мулен и коммуной Монбеньи, сообщает ТАСС.

"Микроавтобус с португальцами (личности которых устанавливаются), возвращавшийся из Швейцарии на их родину, врезался во встречный грузовик", - пишет издание. По информации газеты, среди погибших есть один ребенок.

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Водитель микроавтобуса получил ранения и был доставлен в больницу. Два водителя-итальянца, ехавшие в грузовике, получили легкие ранения, но пребывают в состоянии шока. По их словам, микроавтобус выехал на полосу встречного движения, и у них не было возможности уклониться от столкновения.

На месте аварии работают спасатели и полиция.