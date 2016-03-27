Папа Римский в пасхальном обращении призвал к скорейшему окончанию войны в Украине

"Пусть же Господь сопровождает также усилия, имеющие целью достичь окончательного завершения войны в Украине, вдохновляя и поддерживая также инициативы гуманитарной помощи, среди которых – освобождение заключенных", - сказал он в своей речи в пасхальное воскресенье, передает радио Ватикана.

Читайте такжеПапа Римский в пасхальном обращении призвал людей победить пессимизм и страхПонтифик также упомянул Сирию, Ирак, Израиль и Палестину, пожелав им мира.

Ранее Папа Римский заявлял, что война является исторической экзистенциальной проблемой для Украины, однако нужно делать все для ее прекращения. Франциск не раз выражал надежду на то, что "Минские соглашения должны выполняться".