Порошенко: Папа Римский принял приглашение посетить Украину

Об этом сообщается на странице Порошенко в Facebook.

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"Очень трогательная встреча с Папой Франциском. Он заверил меня, что никогда не забывает об Украине и молится за мир в нашем государстве", - говорится в сообщении.

"Я попросил Папу относительно завершения беатификации Митрополита Андрея Шептицкого, а также и начать эту процедуру в отношении епископа Степана Чмиля, который был духовным наставником Папы в Аргентине. Пригласил Его Святейшество посетить Украину и Он приглашение принял", - сообщил Порошенко.