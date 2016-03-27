В Закарпатской области задержаны 17 нелегальных мигрантов

Как сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины, 10 человек без документов межведомственная группа остановила в 500 метрах от государственной границы.

Читайте такжеНа Закарпатье пограничники задержали 9 нелегалов из Сирии и ВьетнамаПо словам задержанных, они являются выходцами из Сомали и Афганистана. Среди задержанных был гражданин Украины, который, по предварительным данным, организовывал переправку нелегалов.

Впоследствии на этом же направлении пограничники обнаружили еще четырех выходцев из Афганистана и одного - из Сомали, около 6.00 еще одну группу в составе трех граждан Пакистана и Афганистана пограничники задержали в 800 метрах от государственной границы.