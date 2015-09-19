Пограничники задержали на Закарпатье 10 нелегалов, которые пытались попасть в ЕС

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается в сообщении, сегодня ночью на участке ответственности отдела «Лужанка» Мукачевского отряда пограничный наряд задержал трех человек без документов, которые двигались в сторону границы с Венгрией. Задержанные мужчины сообщили, что являются гражданами Сирии.

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Также 5 граждан Сомали утром задержали пограничники отдела «Горонглаб» этого же отряда. Неизвестных лиц с помощью мобильного тепловизионного комплекса увидел пограничный наряд. Задержать мигрантов удалось за 40 метров от линии государственной границы со Словакией.

Еще одного гражданина Сирии и одного гражданина Иордании пограничники задержали на участке отдела «Стужица» Чопского отряда. Информацию о движении двух неизвестных лиц вблизи границы пограничникам предоставили словацкие коллеги. С целью недопущения нарушения границы на место выехала группа реагирования, которая за триста метров от линии границы остановила нелегальных мигрантов.

«Во всех случаях незаконных мигрантов доставлены в пограничные подразделения для составления административно-процессуальных документов. Дальнейшую судьбу задержанных будет решать суд», - подчеркнули в Госпогранслужбе.