"Россия убивает": создан сайт о военных преступлениях РФ
10:50, 19 марта 2016Общество
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В сети создан новый информационный проект, который будет сообщать о военных преступлениях России.
Скриншот с сайта
Об этом сообщается на сайте Главного управления разведки Минобороны Украины.
Отмечается, что проект создан волонтерами, активистами и журналистами.
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"С целью информирования международного сообщества о том, что на самом деле несет миру "русский мир" в сети интернет создан новый информационный проект #RuSSiaKIlls ("Россия убивает"), в котором активисты обнародуют информацию о военных преступлениях, которые совершила Россия против Чечни, Грузии, Украины и Сирии", - говорится в сообщении.
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