"Россия убивает": создан сайт о военных преступлениях РФ

Об этом сообщается на сайте Главного управления разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что проект создан волонтерами, активистами и журналистами.

Читайте такжеДоклад о военных преступлениях РФ на Донбассе представят в Гаагском трибунале в апреле

"С целью информирования международного сообщества о том, что на самом деле несет миру "русский мир" в сети интернет создан новый информационный проект #RuSSiaKIlls ("Россия убивает"), в котором активисты обнародуют информацию о военных преступлениях, которые совершила Россия против Чечни, Грузии, Украины и Сирии", - говорится в сообщении.