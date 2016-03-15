В Одессе обратились в полицию с жалобой на Саакашвили за снос дорожного знака

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил директор Департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета Александр Илько.

По его словам, 14 марта он обратился в Суворовский отдел полиции и лично к Лорткипанидзе по «факту порчи муниципальной собственности».

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Илько отметил, что знак восстановлению не подлежит и придется закупать новый на средства из городского бюджета. Он добавил, что вышеназванные действия подпадают под действие ст. 210 УК Украины (Умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства) и ст. 139 (повреждения автомобильных дорог, улиц, дорожных сооружений).

Как сообщал УНИАН, 14 марта Саакашвили снес дорожный знак, запрещающий проезд фур на погрузку (разгрузку) в Одесский морской торговый порт через Пересыпь.

Также 14 марта на аппаратном совещании мэр Одессы Геннадий Труханов опроверг заявление начальника Одесской таможни Юлии Марушевской о том, что местная власть ограничила в районе Пересыпи проезд фур, направляющихся в Одесский порт, с целью взимания платы за проезд через компанию «Евротерминал».

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Ранее Марушевская обратилась в НАБУ с просьбой расследовать действия компании «Евротерминал», взимающей плату за въезд в Одесский морпорт. Марушевская заявила, что мэр Одессы Геннадий Труханов «в нарушение законодательства Украины» ограничил въезд в порт и теперь грузовики могут туда попасть только через «Евротерминал», взимающий 20 долл. с каждого автомобиля.

По данным Департамента транспорта, связи и организации дорожного движения горсовета, из-за запрета на передвижение на Пересыпи грузовиков, направляющихся на погрузку (разгрузку) в Одесский порт, сложилась опасная дорожно-транспортная ситуации в районе Пересыпи в связи с движением и скоплением большегрузного транспорта.