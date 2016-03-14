В Администрации президента опровергают информацию об увольнении Саакашвили

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

"Эта информация не соответствует действительности. Буквально только что президент провел телефонный разговор с Михеилом Саакашвили относительно вопросов развития Одесской области", - сказал он.

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Отметим, что ранее издание Odessit.ua сообщило, что по данным его источника, близкого к Администрации президента, Порошенко уже подписал указ об увольнении Михеила Саакашвили с поста губернатора Одесской области.

Как стало известно изданию, указ об увольнении подписан президентом с «открытой датой». По мнению источника издания, проблема заключается даже не в увольнении Михеила Саакашвили, а в личности его преемника, с которым у Порошенко еще не определились.