СБУ вызвала Плотницкого на допрос по делу Савченко, главарь "ЛНР" пригласил следственную группу в Луганск

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук.

"Служба безопасности начала процедуру заочного осуждения господина Плотницкого, и идет речь об уголовном производстве, которое касается похищения Надежды Савченко и незаконного вывоза ее в РФ. Именно в рамках уголовного производства, которое осуществляется нашими следователями, мы объявляем о подозрении Плотницкому в незаконном лишении свободы, в незаконной переправке через государственную границу, и также он подозревается в совершении террористического акта", - отметил Ткачук.

"Если он не явится на вызов, это дает нам все основания дальше продолжать при его отсутствии рассмотрение дела, расследование дела, в котором нами уже завершена передача материалов в суд, и, соответственно, рассмотрение дела в отсутствие подозреваемого", - добавил представитель СБУ.

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По его словам, данное уголовное производство касается исключительно Савченко. "Мы в этом конкретном эпизоде рассматриваем только те обстоятельства, которые касаются похищения Савченко и вывоза ее в Россию. Все другие преступные деяния, в том числе государственная измена и террористические какие-то действия, в рамках именно этого производства следователями не рассматривались", - резюмировал Ткачук.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины вызвала на допрос "главу" так называемой "Луганской народной республики" Игоря Плотницкого на 17 марта. Плотницкому намерены сообщить о подозрении, допросить в качестве подозреваемого, ознакомить с материалами уголовного производства от 3 августа 2015 г. Его подозревают в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение) ч. 2 ст. 258 (террористическая деятельность), ч. 3 ст. 332 (незаконное перемещение лиц через границу) Уголовного кодекса.

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Досудебное расследование в отношении Плотницкого завершено.

Плотницкий в ответ заявил, что приглашает следственную группа СБУ в оккупированный Луганск.

В декабре 2015 г. Печерский районный суд Киева разрешил Службе безопасности Украины начать заочное расследование против "главы" "ЛНР" Плотницкого.