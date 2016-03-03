"ЛНР" не предоставила обещанные "доказательства" преступлений украинских военных - миссия ООН

Об этом заявила глава Миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер, сообщает "Украинская правда".

Отвечая на вопрос о том, предоставили ли боевики ООН, как анонсировал их лидер Игорь Плотницкий, информацию о якобы преступлениях со стороны Киева, она сказала: "Нет, никаких документов нам не передавали".

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Ранее "ДНР" и "ЛНР" заявили, что собрали "доказательства" военных преступлений сил АТО на Донбассе. Представители боевиков якобы обратились в Совбез ООН с просьбой о создании международного трибунала.

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