"ЛНР" не предоставила обещанные "доказательства" преступлений украинских военных - миссия ООН
21:02, 03 марта 2016Общество
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Боевики так и не предоставили миссии ООН обещанные "доказательства" преступлений со стороны украинских военных на Донбассе.
Боевики так и не предоставили миссии ООН "доказательства" преступлений бойцов АТО / фото ghall.com.ua
Об этом заявила глава Миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер, сообщает "Украинская правда".
Отвечая на вопрос о том, предоставили ли боевики ООН, как анонсировал их лидер Игорь Плотницкий, информацию о якобы преступлениях со стороны Киева, она сказала: "Нет, никаких документов нам не передавали".
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Ранее "ДНР" и "ЛНР" заявили, что собрали "доказательства" военных преступлений сил АТО на Донбассе. Представители боевиков якобы обратились в Совбез ООН с просьбой о создании международного трибунала.
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