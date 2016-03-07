Курсанты Национальной гвардии поздравили украинок с 8 Марта песней "Вище неба" (видео)

Курсанты Нацакадемии Нацгвардии Украины во время итогового полевого выхода поздравили с Международным женским днем.

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