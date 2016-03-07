Курсанты Национальной гвардии поздравили украинок с 8 Марта песней "Вище неба" (видео)
16:13, 07 марта 2016Общество
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Курсанты Нацакадемии Нацгвардии Украины во время итогового полевого выхода поздравили с Международным женским днем.
Курсанты записали видеопоздравление / скриншот
Об этом сообщает пресс-служба Нацакадемии НГУ.
Видеопоздравление с 8 Марта было снято во время итогового полевого выхода в учебном центре Академии.
Песню Святослава Вакарчука "Вище неба" исполнил курсант гуманитарного факультета Николай Побережный.
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Заканчивают поздравление курсанты приветствием: "Слава женщинам Украины!" – "Слава, слава, слава!" – и оружейным салютом.
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Как сообщал УНИАН, социологи узнали, какие подарки ожидают украинки на 8 Марта.
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