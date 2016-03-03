Социологи узнали, какие подарки ожидают украинки на 8 Марта

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие результаты социологического опроса обнародовал Киевский международный институт социологии.

Как отметили в КМИС, женщинам задавали вопрос: «Какой подарок Вы больше всего хотели бы получить от любимого мужчины на 8 марта?», а мужчинам: «Какой подарок Вы больше всего хотели бы подарить любимой женщине на 8 марта?».

Исследование показало, что цветы желают получить 23% женщин, 30% мужчин намерены их дарить; среди женщин 10% не ждут от мужчин никаких подарков, кроме заботы и внимания, и только 6% мужчин отметили этот пункт.

Ювелирное украшение хотели бы получить в подарок 9% женщин, такое же количество мужчин планируют его дарить (9%); романтическое путешествие желают получить в подарок 7% женщин, планируют его дарить - 6% мужчин.

Кроме того, оказалось, что в этом году впервые у женщин среди ожидаемых подарков – деньги. В частности, 6% женщин хотели бы получить деньги в подарок, 5% мужчин планируют их дарить; туалетную воду, духи или косметику хотели бы получить в подарок 6% женщин (8% мужчин планируют сделать именно такой подарок).

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В то же время 9% опрошенных женщин сказали, что не имеют мужчин, от которых они ждут подарков, и 5% мужчин отметили, что им некому их дарить.

Комментируя результаты опроса, заместитель директора КМИС Виктория Захожая отметила, что «Международный женский день теряет свое значение для украинцев, как и другие праздники, которые были так популярны в Советском Союзе. Кроме того, что растет поколение тех, кто уже не застал даже такого государства, экономическая и военная ситуация в Украине на сегодня, очевидно, должны были повлиять на отношение к праздникам, в частности тем, которые не связаны с религией (Пасха или Рождество) или патриотическими чувствами (День Независимости)».

По словам эксперта, ответы мужчин и женщин на эту ситуацию проявляются несколько по-разному. «Среди мужчин возросла доля тех, кто вообще не собирается дарить подарки женщинам к празднику весны (с 3,8% до 6,1% по сравнению с 2014 годом). Женщины же не спешат отказываться от праздника и продолжают ждать подарки к 8 Марта. Более того, их ожидания стали более меркантильными. Их уже не устраивают только цветы, забота и внимание, зато больше стало тех, которые хотели бы получить в подарок ювелирные украшения или просто деньги", - отметила Захожая.

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Опрос проводился 5-16 февраля 2016 года. Методом личного интервью опрошены 2020 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих в 110 населенных пунктах всех областей Украины (кроме АР Крым). В Луганской области опросы проводились только на территориях, контролируемых властями Украины, в Донецкой области исследование проводилось и на территориях, которые контролируются, и на территориях, которые временно не контролируются властями Украины.

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Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%, 0,7% для показателей близких к 1 или 99%.