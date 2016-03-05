На Закарпатье пограничники задержали 9 нелегалов из Сирии и Вьетнама

В течение суток пограничники Чопского и Мукачевского отрядов на участках ответственности отделов "Большой Березный" и "Лужанка" задержали 9 нелегальных мигрантов из Сирии и Вьетнама, которые пытались незаконо попасть в страны ЕС.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, пограничники Чопского отряда задержали 7 граждан Вьетнама неподалеку от границы со Словакией.

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Кроме того, пограничники отдела Мукачевского отряда задержали двух выходцев из Сирии, которые также пытались незаконно пересечь границу. Один из задержанных проживал в Украине уже почти 11 лет.