Поток мигрантов в страны Евросоюза значительно сократился в январе

Об этом заявили в Еврокомиссии, передает украинская редакция "Немецкой волны". В среднем в январе ежедневно в Европу прибывали 2186 мигрантов. В декабре 2015 года этот показатель составил около 3500 человек. В октябре - почти 7 тыс. человек на день.

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Однако, странам-членам ЕС до сих пор не удается осуществить даже те обязательства относительно мигрантов, которые они уже взяли на себя. Еврокомиссар по вопросам миграции Димитрис Аврамопулос указал на фактическое отсутствие перераспределения вновь прибывших. Хотя в прошлом году правительства стран ЕС соглашались на перераспределение, из 160 тыс. человек, получивших статус беженцев, реально было перераспределено лишь 218 человек. 15 стран ЕС заявили о готовности распределить 1080 мигрантов.

Среди других проблем ДимитрисАврамопулос назвал невыполнение Дублинских договоренностей, согласно которым мигранты должны находиться в той стране, через которую они прибыли в ЕС. "Люди, прибывшие в Союз, должны знать, что они получат необходимую помощь. Но не им решать, где именно в ЕС они ее получат", - подчеркнул еврокомиссар.

Димитрис Аврамопулос также отметил существование огромной проблемы регистрации вновь прибывших: с пяти "горячих точек" регистрации в Греции "полноценно", по его словам, работает только одна, расположенная на острове Лесбос.

Как сообщалось, агентство по охране границ ЕС заявляло, что поток мигрантов в 2016 году не сократится.