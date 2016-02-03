Адвокат: Ключевой фигурой в похищении Савченко является экс-сотрудник администрации Путина

Об этом адвокат Илья Новиков сказал в ходе заседания суда по делу Савченко, передает "Медиа зона".

"Около 5 часов приехали две машины, "четверка" и что-то с внешностью "Нивы". Посадили в машину. Но перед этим я видела, как Плотницкий подошел к водителю "Нивы" и передавал ему файл с моими, видимо, рапортами и моим телефоном Fly. Водитель был крупный, толстый человек с упитанным лицом, заросший, бородатый. Он был одет в бронежилет 6 класса, с ленточкой сепаратистов, в цифрованном камуфляже и с автоматом", - рассказала Савченко, узнав на показанной ей фотографии водителя "Нивы", на которой ее везли из Луганска.

Читайте такжеРоссийский суд разрешил вызвать в качестве свидетеля следователя, фабриковавшего дело Савченко - адвокат

"У него был русский акцент и вопросы на украинском он не понимал. Подошли две тени, они махнули рукой, «меня вывели из машины и отвели в сторону». Эти двое говорили с русским акцентом и повели ее глубже в лес. Водитель «Нивы» напомнил им забрать «ее вещи» и передал им файл с документами и телефоном", - рассказал адвокат.

Читайте такжеСуд над Савченко отклонил 11 ходатайств защиты – адвокаты

Адвокат Савченко Илья Новиков заявил, что будет ходатайствовать о вызове Карпова в суд. По его словам, Карпов - главная фигура в похищении Надежды и вывозе ее в Россию.