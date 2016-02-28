На Львовщине разоблачили контрабанду деталей к боевым самолетам и вертолетам (фото)

На пункте пропуска "Краковец" Львовской таможни Служба безопасности Украины совместно с таможенниками и пограничниками обнаружила контрабандные товары военного назначения.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Во время таможенного досмотра рейсового автобуса сообщением «Киев-Прага» правоохранители изъяли детали, которые используются на боевых самолетах Су-25 и вертолетах Ми-24. Изделия были скрыты в разных частях автобуса и вывозились из Украины без соответствующей разрешительной документации.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия.