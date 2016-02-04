СБУ предотвратила контрабанду в Россию микросхем для ракет (фото)

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Правоохранители задержали в Волчанском районе Харьковской области вблизи государственной границы автомобиль повышенной проходимости. Водитель пытался проехать в Россию вне таможенного контроля. При осмотре машины были обнаружены полупроводниковые микросхемы, применяемые в ракетно-космической отрасли, а также сварочные аппараты общей стоимостью почти 170 тысяч гривень", - говорится в сообщении.

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Согласно заключению специалистов, микросхемы относятся к категории товаров военного назначения, международная передача которых может осуществляться только при наличии соответствующего разрешения Государственной службы экспортного контроля Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее СБУ предотвратила контрабанду десантных парашютов из РФ в Приднестровье.