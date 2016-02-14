Командиров 53-й бригады наказали за нечеловеческие условия на полигоне "Широкий лан" – СМИ

Полевой лагерь бойцов 53-й бригады на полигоне практически обустроили, однако командиров наказали за сбой в логистике. Об этом сообщает ТСН.uа.

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В лагере уже стоят палатки, внутри которых есть кровати. Пол покрыли досками и поддонами. Завезли буржуйки, дрова, подключили электричество. Правда, ток подают только утром и вечером.

Отмечается, что бойцы полностью обеспечены водой и питанием. Работают полевые кухни, есть туалеты. В субботу заработали и батальонные бани.

Военные из третьего батальона, чей демарш привел к бытовым улучшениям, говорят, что никто на них не давит и не наказывает.

Зато за сбой логистики при передислокации, из-за которого бойцы попали в тяжелые условия, уже наказаны командиры.

"Я понес достаточное наказание, как для себя. Мне объявлен строгий выговор. Соответствующие должностные лица, которые отвечали за выполнение перемещения, предупреждены о неполном служебном соответствии. Наложенное взыскание – самое высокое в Вооруженных силах за резонансные проступки", - пояснил командир 53-й бригады Валерий Водолазский.

Напомним, бойцы 53-й отдельной механизированной бригады, находящейся на полигоне «Широкий лан», днем 8 февраля отправились пешком в Николаев, чтобы пожаловаться военному прокурору на условия прохождения службы.

Военнослужащие заявили, что спят в дырявых палатках практически на снегу, им негде помыться, из еды в наличии только сухой паек.

9 февраля военный прокурор Николаевского гарнизона Александр Кот заявил, что начата проверка условий, в которых находятся бойцы 53-й бригады на полигоне «Широкий лан».