После демарша военных из-за нечеловеческих условий содержания на полигоне "Широкий лан" начали проверку

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила уполномоченный по правам человека Валерия Лутковская.

Она отметила, что после того, как бойцы вышли на разговор с военным прокурором, появилась информация, что ситуация с пребыванием на полигоне начала улучшаться.

«Меня удивляет, почему нельзя было сделать этого сразу. Сейчас региональный координатор уполномоченного официально находится там, чтобы отслеживать ситуацию для того, чтобы я глазами своего регионального координатора имела возможность получать реальную информацию о том, действительно ли улучшается ситуация, действительно ли руководство соответствующего воинского подразделения среагировало и начало что-то менять к лучшему», - заявила Лутковская.

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Как сообщал УНИАН, бойцы 53-й отдельной механизированной бригады, находящиеся на полигоне «Широкий лан», днем 8 февраля отправились пешком в Николаев, чтобы пожаловаться военному прокурору на условия прохождения службы.

Военнослужащие заявили, что спят в дырявых палатках практически на снегу, им негде помыться, из пищи в наличии только сухой паек.

9 февраля военный прокурор Николаевского гарнизона Александр Кит заявил, что начата проверка условий, в которых находятся бойцы 53-й бригады на полигоне «Широкий лан».