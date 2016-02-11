После скандала на полигоне "Широкий лан" Порошенко обязал органы местной власти взять шефство над воинскими частями

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам первый заместитель главы Администрации президента Украины Виталий Ковальчук.

Он отметил, что этот указ подписан сегодня во время третьего заседания Совета регионального развития.

“Президент подписал указ о шефской помощи соединениям и воинским частям Вооруженных сил Украины и другим воинским формированиям. Указом предусмотрено, что областная власть принимает на себя шефство над определенной воинской частью или соединением и будет способствовать его лучшему обеспечению всем необходимым для жизнедеятельности и несения службы”, - сказал Ковальчук.

“Я надеюсь, что области будут заинтересованы в том, чтобы вооруженные формирования на их территории были обеспечены самым лучшим”, - подчеркнул Ковальчук.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, документом утверждается перечень соединений и воинских частей Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы Украины, над которыми осуществляется шефство местными государственными администрациями и органами местного самоуправления.

В рамках шефства местные государственные администрации будут оказывать помощь в обеспечении воинских частей продовольствием, горюче-смазочными материалами, материально-техническими средствами, в решении социально-бытовых проблем, удовлетворении культурных и духовных потребностей военнослужащих, военно-патриотическом воспитании молодежи и ее подготовке к выполнению воинского долга, для чего, в частности, будут созданы соответствующие координационные советы.

Как сообщал УНИАН, бойцы 53-й отдельной механизированной бригады, находящиеся на полигоне «Широкий лан», днем 8 февраля отправились пешком в Николаев, чтобы пожаловаться военному прокурору на условия прохождения службы.

Военнослужащие заявили, что спят в дырявых палатках практически на снегу, им негде помыться, из пищи в наличии только сухой паек.

9 февраля военный прокурор Николаевского гарнизона Александр Кит заявил, что начата проверка условий, в которых находятся бойцы 53-й бригады на полигоне «Широкий лан».