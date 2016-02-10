В МВД считают, что "сливом" Саакашвили позиций украинских бойцов должна заняться контрразведка

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам.

"На самом деле вопрос, касающийся Саакашвили, его вояжа – это вопрос контрразведки", - заявил он.

"Были отсняты и бойцы специальных подразделений, показаны фактически их позиции – это вопрос контрразведки и военной разведки", - добавил Шкиряк.

Он добавил, что уже есть факты угроз военным, которые зафиксированы на видео с передовой, опубликованном Саакашвили.

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Как сообщалось ранее, спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко в интервью «Новой газете» заявил, что МВД начало расследование в отношении действий председателя Одесской области Саакашвили за публикацию секретной информации в сети о подразделениях АТО.

"Последнее, явное: видео с передовой, которое слил в Интернет Саакашвили. Полная сдача украинских позиций! (председатель Одесской облгосадминистрации посетил одесский батальон "Шторм" и 14 января выложил в сеть сюжет: как он выявляет недостатки в обеспечении бойцов. В кадре оказались штабные карты, у бойцов-собеседников открытые лица, местность хорошо узнаваема и т.п.) То, что строго запрещали журналистам, сделал не последний государственный чиновник", - возмутился Лысенко.