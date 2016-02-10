В МВД считают, что "сливом" Саакашвили позиций украинских бойцов должна заняться контрразведка
Советник главы МВД Зорян Шкиряк заявляет, что контрразведка должна дать оценку обнародованию председателем Одесской областной государственной администрации Михаилом Саакашвили секретной информации о подразделениях АТО.
Саакашвили выложил в интернет видео с позициями украинских блокпостов / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам.
"На самом деле вопрос, касающийся Саакашвили, его вояжа – это вопрос контрразведки", - заявил он.
"Были отсняты и бойцы специальных подразделений, показаны фактически их позиции – это вопрос контрразведки и военной разведки", - добавил Шкиряк.
Он добавил, что уже есть факты угроз военным, которые зафиксированы на видео с передовой, опубликованном Саакашвили.
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Как сообщалось ранее, спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко в интервью «Новой газете» заявил, что МВД начало расследование в отношении действий председателя Одесской области Саакашвили за публикацию секретной информации в сети о подразделениях АТО.
"Последнее, явное: видео с передовой, которое слил в Интернет Саакашвили. Полная сдача украинских позиций! (председатель Одесской облгосадминистрации посетил одесский батальон "Шторм" и 14 января выложил в сеть сюжет: как он выявляет недостатки в обеспечении бойцов. В кадре оказались штабные карты, у бойцов-собеседников открытые лица, местность хорошо узнаваема и т.п.) То, что строго запрещали журналистам, сделал не последний государственный чиновник", - возмутился Лысенко.