Саакашвили выложил в интернет видео с позициями украинских блок-постов

Эту информацию уже активно распространяют сепаратистские сайты, передает ТСН.

На видео от Саакашвили есть все - привязка к местности, секретный пост наблюдения и даже оперативная карта с пояснениями командира.

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Также отмечается, что лица бойцов открыты.