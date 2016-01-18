Саакашвили выложил в интернет видео с позициями украинских блок-постов

22:57, 18 января 2016
Общество
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На днях глава Одесской поехал в зону АТО, навестил бойцов батальона "Шторм" и параллельно отснял и выложил в интернет позиции украинских блок-постов и даже карту.

Фото УНІАН

Эту информацию уже активно распространяют сепаратистские сайты, передает ТСН.

На видео от Саакашвили есть все - привязка к местности, секретный пост наблюдения и даже оперативная карта с пояснениями командира.

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Также отмечается, что лица бойцов открыты.

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