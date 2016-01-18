Саакашвили выложил в интернет видео с позициями украинских блок-постов
22:57, 18 января 2016Общество
19236
На днях глава Одесской поехал в зону АТО, навестил бойцов батальона "Шторм" и параллельно отснял и выложил в интернет позиции украинских блок-постов и даже карту.
Саакашвили выложил в интернет видео с позициями украинских блок-постов / Фото УНИАН
Эту информацию уже активно распространяют сепаратистские сайты, передает ТСН.
На видео от Саакашвили есть все - привязка к местности, секретный пост наблюдения и даже оперативная карта с пояснениями командира.
Читайте такжеЖурналист рассказал, кто пожертвовал средства на Антикоррупционный форум Саакашвили
Также отмечается, что лица бойцов открыты.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter