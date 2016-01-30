В Киеве и Харькове прошли шествия в память о Героях Крут (фото, видео)

Вечером в центре столицы состоялся марш памяти героев Крут. Шествие прошло под флагами партии "Свобода", говорится в сюжете ТСН.

На акцию собралось около тысячи человек. Они прошли по центральным улицам столицы.

Участники чествования героев Крут говорили о том, что юноши, которые погибли почти сто лет назад, являются первыми украинскими "киборгами" и первым "добровольческим батальоном", который стал на защиту государственности.

На митинге после марша также шла речь о том, что украинцы должны помнить о примерах побед над российским агрессором. Ораторы проводили параллели между тогдашней и нынешней украинской властью – по их словам, официальные лица не смогли защитить Украину, потому на подвиг были вынуждены вставать добровольцы.

К акции чествования присоединились представители "Правого сектора". Они провели собственный митинг. На котором, среди прочего, призвали власти освободить политических заключенных.

Для обеспечения правопорядка в центр города было стянуто много силовиков. Однако они остались незадействованными. Все мероприятия прошли спокойно.

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В тоже время корреспондент УНИАН передает, что в Харькове шествие началось на площади Конституции и закончилось у памятника воинам УПА в Молодежном парке.

Участники мероприятия несли национальные флаги, символику ВО “Свобода”, “Правого сектора” и общественной организации “Сокол”.

Идя по центральной части города, участники шествия пели гимн Украины и скандировали: “Круты, вас не забыть”, “Слава Украине - Героям Слава”, “Наша земля - наши герои”, “Харьков - это Украина, Донецк - это Украина”, “Герои не умирают - умирают враги”.

Активисты зажгли факелы на площади Свободы и продолжили их нести по центральным улицам Харькова. Некоторые из участников акции скрывают свои лица.

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Движение транспорта по улице Сумской на время проведения шествия было ограничено. Охрану общественного порядка осуществляли несколько десятков сотрудников полиции и Национальной гвардии Украины. Маршрут движения факельного шествия был обследован взрывотехниками и кинологами.

Возле памятника воинам УПА участники шествия провели митинг в память о погибших героях Крут.

До начала шествия на площади Конституции около 100 человек провели акцию с требованием освобождения политзаключенных.

Люди держали национальные флаги, символику “Правого сектора” и ВО “Свобода”.

У подножия монумента на площади Конституции участники акции развернули плакаты с надписями: “Харьков против политрепрессий”, “Не жди пока придут за тобой”, “Амнистия патриотам, а не сепарам”, “За что накажут завтра тебя?”, “Слава рыцарей Крут бессмертна в веках”.

По словам одного из организаторов акции Юрия Лихоты, настоящих патриотов и защитников Украины держат в тюрьмах. “Из людей делают политзаключенных, хотя они даже не являются членами политических партий”, - подчеркнул активист.

По его мнению, сейчас властям и обществу необходимо изменить отношение к патриотам и военнослужащим, а не бросать их в тюрьмы, где в том числе сидят сепаратисты и члены бандформирований, против которых боролись эти патриоты.

По сведениям организаторов мероприятия, сейчас в Украине насчитывается 59 политзаключенных. Сегодня, 29 января, по всей Украине проходят мероприятия с требованием их освобождения.

После окончания митинга его участники присоединились к факельному шествию в память о Героях Крут.