От "Правого сектора" отделились несколько "батальонов"

Об этом сообщили в пресс-службе ПС.

"Отдельная история – создание структур под названием "батальоны спецназначения Запад (Закарпатье), Запад-2 (Львовщина), Запад-3 (Ивано-Франковщина) и Запад-4 (Волынь)", которое анонсировал "комбат Честный". Там тоже частично есть наши собратья из ПС и ДУК ПС, но эти структуры не входят в состав Национально-освободительного движения "Правый сектор" и созданы исключительно по собственной инициативе отдельных бойцов и командиров, имеют свое руководство и подчинение", - отмечается в сообщении.

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В "Правом секторе" заявили, что, учитывая это, организация не несет ответственность за их действия и не комментирует их.

Напомним, 11 ноября Ярош объявил о выходе из "Правого сектора". Депутат подчеркнул, что он категорически отрицает "псевдореволюционную деятельность, которая угрожает существованию государства Украина и пятнает репутацию патриотов". Вместе с Ярошем из "Правого сектора" вышли 5-й и 8-й батальоны, а также 15-й запасной батальон ДУКа (Харьковская область) и медицинский батальон "Госпитальеры".