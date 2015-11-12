Ярош ушел в отставку из-за несогласия с курсом на "жесткий революционный путь"

Об этом на своей странице в Facebook сообщила член провода ПС Оксана Билозерская.

Она отметила, что часть членов руководства "Правого сектора" созвала конференцию, на которой провозгласила новый курс движения - "жесткий революционный путь".

При этом отмечается, что это якобы "не означает немедленного штурма админзданий, но означает открытое признание "Правым сектором" действующей власти нелегитимной, а само движение ПС - единственным легитимным представителем интересов украинской нации".

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"Также на конференции был избран провод всего движения во главе с Дмитрием Ярошем, к которому, помимо руководителя, вошли те несколько членов, которые являются сторонниками упомянутого пути ("жесткого революционного" - Ред.). Действующий же состав этого провода, согласно замыслу организаторов, является теперь исключительно партийным и подчиняется избранному проводу НОД", - объясняет Белозерская.

Таким образом, на конференции ее участники проголосовали за эти решения, потому что им объяснили, что проведение конференции одобрено проводником (Ярошем - Ред.), а все принятые на нем решения носят лишь "рекомендательный характер".

В свою очередь Ярош знал о проведении этой конференции и одобрил это мероприятие как такое, что должно наработать материалы для будущего съезда.

"Он на конференцию не прибыл, но прислал письмо, в котором высказал свое видение дальнейшего развития движения и предложения по составу провода. Обе его рекомендации организаторами конференции были проигнорированы", - отметила член провода ПС.

Впоследствии, как объясняет Билозерская,на официальном сайте НОД ПС появилось сообщение об итогах конференции с объявлением в нем состава нового провода (не утвержденного никем - ни съездом, ни Ярошем).

Билозерская заявила, что де-факто организаторы поставили перед Ярошем требование - отныне только их он должен представлять и выражать лишь их позицию.

"Эти события, по моему мнению, и стали причиной заявления Дмитрия Яроша о сложении с себя полномочий руководителя НОД ПС", - подытожила член провода ПС.

Друзья, уже сутки вы ждете от меня комментариев по поводу заявления Дмитрия Яроша о том, что он слагает с себя полномочия П... Posted by Елена Белозерская on 12 ноября 2015 г.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября народный депутат Украины Дмитрий Ярош заявил о сложении полномочий лидера национально-освободительного движения "Правый сектор".

"Я вынужден ответить отказом на предложение возглавить предложенный конференцией провод и складываю с себя полномочия проводника НОД ПС, оставаясь националистом, государственником и революционером", - отметил тогда он.