В Киеве в Лукьяновском СИЗО умер еще один заключенный

По предварительным выводам врачей, 35-летний мужчина, который был приговорен к 6 годам лишения свободы и содержался под стражей с июля прошлого года, скончался от острой сердечно-сосудистой патологии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

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На место происшествия выезжали следственно-оперативные группы Шевченковского УПГУ Национальной полиции в Киеве и ГУ Нацполиции, судебно-медицинский эксперт, а также представитель прокуратуры.

По факту смерти заключенного следственным отделом Шевченковского УПГУ Нацполиции в Киеве начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 115 УК Украины.

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Сейчас тело умершего направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы Киевского городского бюро судебно-медицинской экспертизы. Продолжаются первоочередные следственные действия.