Геращенко: Мы готовы идти на компромисс для освобождения пленных, несмотря на усиление представительства РФ

Об этом сообщила представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

«Сегодня Минск. И кто бы ни представлял Москву, для нас главное - как мы будем представлять Украину. Усиление российского представительства только объединяет нашу маленькую делегацию, и наша позиция остается четкой и неизменной. Минские соглашения должны быть выполнены, в том числе Россией и контролируемыми ею боевиками», - отметила она.

Геращенко отметила, что российские войска и техника должны уйти, и Украина должна получить контроль на границе.

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«Российские войска и техника должны уйти. Мы должны получить контроль на границе. Выборы? Только по украинскому законодательству, под мониторингом ОБСЕ, после разоружения. Амнистия? Должны восстановить работу украинских судов на оккупированных территориях (и ключевая роль в решении по закону об амнистии принадлежит ВР, Минск- это лишь площадка для дискуссии), также тяжкие преступления, которые не попадают под амнистию», - написала она.

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Политик также выразила видение украинской стороны и относительно гуманитарной ситуации. «Мы готовы к поискам компромиссов ради освобождения украинцев, и настаиваем на беспрепятственном доступе гуманитарных миссий на оккупированные территории. Режим прекращения огня должен соблюдаться полностью! Каждое нарушение должно жестко и четко фиксироваться СММ ОБСЕ. А для этого нужно, чтобы эта миссия получила доступ на все территории, вплоть до границы, и четко выполняла свою работу, а не "мониторила" в тыловых городах): такова наша позиция», - резюмировала Геращенко.