Геращенко отрицает наличие законопроекта об амнистии боевиков

Об этом в интервью 5 каналу заявила народный депутат, представитель президента Украины в Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

"По этому вопросу есть много спекуляций. Мы сейчас действительно изучаем опыт многих стран мира по амнистии, но никакого законопроекта, или документа конкретного по амнистии нигде не обсуждалось. Это будет прерогатива Верховной Рады", − сообщила Геращенко.

Она подчеркнула, что, ни в одной стране мира амнистия участников конфликта не проводилась до его завершения, поскольку это безнаказанность. "Также необходимо определить преступления, которые не подпадают под амнистию, а это - убийства, причастность к терроризму", - отметила Геращенко.

Читайте такжеВ ОБСЕ рассказали, когда будут обсуждать амнистию боевиков

Помимо этого Геращенко сообщила, что боевики продолжают шантажировать украинскую сторону заложниками, постоянно меняя условия.

Как сообщал УНИАН ранее, представитель Украины в подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко утверждает, что вопрос об амнистии боевиков не поднимался и не принимался в Минске.