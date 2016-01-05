В Одессе задержана партия контрабандной техники на 10 миллионов гривень - СБУ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

В частности, как отмечается в сообщении, сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией и пограничниками раскрыли в Одессе контрабандную схему ввоза в страну техники на миллионы гривен.

«Контейнеры с товарами приходили в порт, после чего организаторы сознательно превышали установленные сроки хранения продукции на таможенном контроле. Затем служащие таможни по поддельной документацией реализовывали груз ряду коммерческих структур, которые, нарушая законодательство, ввозили технику на таможенную территорию Украины без уплаты соответствующих налогов и платежей», - сообщили в СБУ.

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Правоохранители задержали очередной контрабандный груз стоимостью почти 10 млн грн. Сотрудники спецслужбы изъяли более 35 тысяч предметов контрабанды. В частности, мобильные телефоны и планшеты, аксессуары к ним, электрошокеры и радиоприемники, говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по статье 366 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к организации контрабандной схемы.

Ранее УНИАН сообщал, что в Одесской области перекрыт контрабандный канал перемещения брендовых товаров из зоны таможенного контроля.