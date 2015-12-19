В Киеве прошел митинг в поддержку подозреваемых в убийстве Бузины (фото, видео)
Сегодня, 19 декабря, в Киеве проходит митинг в поддержку задержанных Андрея Медведько и Дениса Полищука, которых обвиняют в убийстве публициста Олеся Бузины.
Активисты собрались в парке Шевченко. Тогда прошли маршем под здание Киевской прокуратуры и заблокировали проезжую часть. Вход в здание охраняют представители Нацгвардии, сообщает Громадське ТВ.
«Этот марш - это начало, а не конец. Если нас не услышат, то мы будем свозить людей из регионов еще раз, и это уже не будет мирный митинг – заявил представитель Правого сектора.
К митингу присоединились Правый сектор, ВО «Свобода», ГК «Азов», Карпатская сечь, Третья позиция, МОО «Сокол», Черный комитет, Автономные националисты, представители добровольческих батальонов, ультрас и другие участники.
Толпа скандирует лозунги об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова. Вблизи прокуратуры находится много подразделений силовиков.
Некоторые молодые люди надели маски с изображением лиц задержанных Медведько и Полищука. Каждые 5 минут раздаются взрывы петард.
Участники митинга скандируют «Героям войны – свободу» и «Один за всех - и все за одного». В толпе зажгли файеры.
В общем, в марше принимают участие около 700 человек.
Напомним, Олеся Бузину застрелили 16 апреля в Киеве возле дома, где он жил. В исполнении убийства подозревают Дениса Полищука и Андрея Медведько. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что следствие имеет прямые доказательства участия двух подозреваемых в этом преступлении.
Адвокаты Медведько и Полищука заявили о фальсификации ДНК-экспертизы в данном деле и об алиби подозреваемых.
Мітингувальники вже біля київської прокуратури. Скандують «Свободу політв'язням» Більше: https://t.co/EySnat8GgVpic.twitter.com/WFkUgFuBWj
— Hromadske.TV (@HromadskeTV) 19 декабря 2015