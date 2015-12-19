В Киеве прошел митинг в поддержку подозреваемых в убийстве Бузины (фото, видео)

17:32, 19 декабря 2015
Общество
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Сегодня, 19 декабря, в Киеве проходит митинг в поддержку задержанных Андрея Медведько и Дениса Полищука, которых обвиняют в убийстве публициста Олеся Бузины.

Фото hromadske.tv

Активисты собрались в парке Шевченко. Тогда прошли маршем под здание Киевской прокуратуры и заблокировали проезжую часть. Вход в здание охраняют представители Нацгвардии, сообщает Громадське ТВ.

Фото hromadske.tv

«Этот марш - это начало, а не конец. Если нас не услышат, то мы будем свозить людей из регионов еще раз, и это уже не будет мирный митинг – заявил представитель Правого сектора.

К митингу присоединились Правый сектор, ВО «Свобода», ГК «Азов», Карпатская сечь, Третья позиция, МОО «Сокол», Черный комитет, Автономные националисты, представители добровольческих батальонов, ультрас и другие участники.

Фото hromadske.tv

Толпа скандирует лозунги об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова. Вблизи прокуратуры находится много подразделений силовиков.

Фото hromadske.tv

Некоторые молодые люди надели маски с изображением лиц задержанных Медведько и Полищука. Каждые 5 минут раздаются взрывы петард.

Участники митинга скандируют «Героям войны – свободу» и «Один за всех - и все за одного». В толпе зажгли файеры.

В общем, в марше принимают участие около 700 человек.

Фото hromadske.tv

Напомним, Олеся Бузину застрелили 16 апреля в Киеве возле дома, где он жил. В исполнении убийства подозревают Дениса Полищука и Андрея Медведько. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что следствие имеет прямые доказательства участия двух подозреваемых в этом преступлении.

Адвокаты Медведько и Полищука заявили о фальсификации ДНК-экспертизы в данном деле и об алиби подозреваемых.

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