Суд выпустил подозреваемого в убийстве Бузины Полищука под домашний арест
11:48, 09 декабря 2015Политика
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Печерский райсуд Киева изменил подозреваемому в убийстве Олеся Бузины Денису Полищуку меру пресечения с ареста на домашний арест.
Денис Полищук / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, домашний арест установлен сроком на 2 месяца.
Ранее УНИАН сообщал, что апелляционный суд Киева оставил под стражей Андрея Медведько, который подозревается в убийстве журналиста Олеся Бузины. Таким образом, согласно решению суда, срок содержания Медведько под стражей продлен до 4 декабря.
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Напомним, Бузину застрелили 16 апреля на улице Дегтяревской в Шевченковском районе Киева неподалеку от дома, где он жил. По подозрению в его убийстве были задержаны двое киевлян – Медведько и Денис Полищук. Они содержатся под стражей.
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