Суд выпустил подозреваемого в убийстве Бузины Полищука под домашний арест

Как передает корреспондент УНИАН, домашний арест установлен сроком на 2 месяца.

Ранее УНИАН сообщал, что апелляционный суд Киева оставил под стражей Андрея Медведько, который подозревается в убийстве журналиста Олеся Бузины. Таким образом, согласно решению суда, срок содержания Медведько под стражей продлен до 4 декабря.

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Напомним, Бузину застрелили 16 апреля на улице Дегтяревской в Шевченковском районе Киева неподалеку от дома, где он жил. По подозрению в его убийстве были задержаны двое киевлян – Медведько и Денис Полищук. Они содержатся под стражей.