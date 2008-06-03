Дворец «Украина» построит на своей территории конгресс-холл с гостиницей

Государственное предприятие «Национальный дворец искусств «Украина» в июне т.г. определит победителя инвестиционного конкурса по привлечению инвестора для строительства Конгресс-холла с гостиничным комплексом на занимаемой им территории.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель генерального директора – художественного руководителя ГП «Национальный дворец искусств «Украина» Роман СТАЩУК.

По его словам, планируемые объекты предполагается разместить либо с правой, либо с левой стороны от дворца «Украина», в зависимости от того, какой проект разработают архитекторы.

Р.СТАЩУК отметил, что дворец «Украина» располагает территорией по ул. Красноармейской, ограниченной ул. Щорса, ул. Тельмана и ул. Предславинской. При этом он не уточнил площадь земли, имеющейся в распоряжении у предприятия.

Заместитель гендиректора предприятия добавил, что инвестконкурс проводится предприятием во второй раз (в первом случае на конкурс поступили три заявки, победитель определен не был).

Р.СТАЩУК добавил, что после определения победителя конкурса с инвестором будет заключено предварительное инвестсоглашение, а затем будет разработан проект строительства объектов.

По его словам, проект планируется реализовать до 2012 года.

Как сообщала газета «РИО» (выпуск №18), 23 мая т.г. Государственное предприятие «Национальный дворец искусств «Украина» объявило конкурс по привлечению инвестора для строительства Конгресс-холла с гостиничным комплексом.

Как указывается в объявлении, общая площадь объекта составит 100 тыс. кв. м, из которых гостиничный комплекс составит 20 тыс. кв. м, подземный паркинг – не менее 20 тыс. кв. м. Комплекс также предусматривает размещение концерт-холла органной и оперно-симфонической музыки на 1,5 тыс. мест.

Ориентировочная стоимость строительства конгресс-холла составляет 5 тыс. 250 грн. (с НДС) за 1 кв. м. Общая стоимость строительства объекта составит 1 млн. 524,7 тыс. грн. (включая НДС).

Среди условий конкурса: предоставление участником гарантий (банковские гарантии, поручительство) по обеспечению выполнения им обязательств по строительству объекта, уплата городской администрации средств на создание социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры после окончания строительства, уплата «НДИ «Украина» регистрационного взноса в размере 1,7 тыс. грн.

В сообщении отмечается, что срок строительства объекта должен быть не больше нормативного, который определяется проектно-сметной документацией.

Согласно условиям конкурса, внешние и внутренние отделочные работа на объекте, подключение его к инженерным сетям, технологическое оборудование и другие дополнительные работы, направленные на обустройство объекта, финансируются инвестором дополнительно, согласно разработанной проектно-сметной документации.

При этом инвестор должен профинансировать инженерную подготовку территории застройки, а также решить все вопросы относительно смежного землепользователя – гимназии №56.

Подготовка территории и строительство конгресс-холла должна происходить без нарушения бесперебойного функционирования дворца “Украина”.

Конкурсные предложения принимаются до 3 июня т.г.